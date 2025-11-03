Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente | i dati della Toscana sono in chiaroscuro
“Ecosistema Urbano” è il Rapporto Annuale di Legambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia, che analizza e valuta le performances ambientali dei capoluoghi di provincia italiani. ll rapporto esamina oltre 30.000 dati raccolti tramite questionari inviati da Legambiente a 105 capoluoghi di provincia e integrati con informazioni provenienti da altre fonti statistiche. Gli indicatori coprono sei componenti ambientali chiave: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Un particolare focus sulla Toscana ci permette di comprendere come i dati che la riguardano siano lusinghieri per certi versi, ma preoccupanti per altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rimini tra le città più green d’Italia Per la prima volta, Rimini entra nella Top 10 nazionale del rapporto Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato da Il Sole 24 Ore. Un risultato che parla di una città sempre più sostenibile, vivibi - facebook.com Vai su Facebook
Performance ambientali, transizione ecologica e città sostenibili: ne stiamo parlando oggi in occasione della presentazione del nostro rapporto #EcosistemaUrbano 2025, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e @sole24ore https://legambiente.it/r - X Vai su X
Legambiente, Ecosistema Urbano 2025: “Città in affanno sulla sostenibilità” - Il rapporto Ecosistema Urbano 2025, giunto alla trentaduesima edizione, presenta i dati sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani. ecodallecitta.it scrive
“Ecosistema Urbano”, il rapporto di Legambiente premia Firenze: balzo in avanti di oltre 40 posizioni - Lo scorso 20 ottobre Legambiente ha pubblicato il rapporto “Ecosistema Urbano” 2025, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Come scrive toscanaoggi.it
Ecosistema Urbano 2025: sotto la lente di ingrandimento più di 100 città italiane - Legambiente ha elaborato un nuovo rapporto: l'Ecosistema Urbano 2025, con il focus su centosei città italiane, per comprenderne lo stato, in quanto a qualità ... settenews.it scrive