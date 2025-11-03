Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente | i dati della Toscana sono in chiaroscuro

“Ecosistema Urbano” è il Rapporto Annuale di Legambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia, che analizza e valuta le performances ambientali dei capoluoghi di provincia italiani. ll rapporto esamina oltre 30.000 dati raccolti tramite questionari inviati da Legambiente a 105 capoluoghi di provincia e integrati con informazioni provenienti da altre fonti statistiche. Gli indicatori coprono sei componenti ambientali chiave: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Un particolare focus sulla Toscana ci permette di comprendere come i dati che la riguardano siano lusinghieri per certi versi, ma preoccupanti per altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

