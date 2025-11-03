Rapito da una baby gang la notte di Halloween 15enne invalido torturato per ore e gettato nel fiume

Torturato per ore e costretto a immergersi nel fiume a torso nudo da una baby gang. È quanto sarebbe accaduto a un 15enne invalido a Moncalieri, nel Torinese, nella notte di Halloween. Indagano i Carabinieri. Il ragazzo sarebbe stato chiuso in un appartamento e minacciato con un cacciavite: gli avrebbero rasato le sopracciglia e spento una sigaretta sulla caviglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

