Rapina un clochard a Roma due volte nello stesso giorno rubate anche le scarpe | 33enne arrestato

Notizie.virgilio.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 33enne marocchino è stato arrestato a Roma per tentata rapina e aggressione a un senzatetto, colpito due volte in 24 ore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rapina un clochard a roma due volte nello stesso giorno rubate anche le scarpe 33enne arrestato

© Notizie.virgilio.it - Rapina un clochard a Roma due volte nello stesso giorno, rubate anche le scarpe: 33enne arrestato

