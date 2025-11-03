Rapina in casa giovane coppia sequestrata dai banditi | paura a Narni si indaga

Ternitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunghissimi attimi di terrore per una giovane coppia di Narni che nel pomeriggio di ieri, 2 novembre, è stata sequestrata in casa propria da un gruppo di malviventi per mettere a segno una rapina.I ladri sono riusciti a entrare nell’abitazione – che si trova nella zona residenziale di Scogliara. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

