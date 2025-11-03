Rapina Gallizioli la svolta | due cugini arrivati dalla Puglia erano al vertice della banda

Trentotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata una nuova svolta nel caso della rapina che un mese fa aveva scosso Trento. I carabinieri del Nucleo investigativo provinciale, con il supporto dei colleghi del Veronese e dell’hinterland milanese, hanno arrestato tre uomini e denunciato un quarto per il colpo messo a segno nella villa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

