Rapina Gallizioli la svolta | due cugini arrivati dalla Puglia erano al vertice della banda

È arrivata una nuova svolta nel caso della rapina che un mese fa aveva scosso Trento. I carabinieri del Nucleo investigativo provinciale, con il supporto dei colleghi del Veronese e dell’hinterland milanese, hanno arrestato tre uomini e denunciato un quarto per il colpo messo a segno nella villa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Rapina nella villa dell'imprenditore Gallizioli, tre arresti: a immortalarli una telecamera durante la fuga

Sgominata la banda che la notte dell'8 ottobre ha messo a segno una rapina in villa a Trento, ai danni dell'imprenditore del tessile Eugenio Gallizioli, 72 anni, sorpreso nel sonno, immobilizzato a letto e tenuto sotto sequestro per più di quattro ore

Rapina in villa, l'imprenditore Eugenio Gallizioli sequestrato, legato e minacciato con una pistola: banditi in fuga con il bottino - Sequestrato in casa, legato a una sedia, minacciato con una pistola puntata addosso e rapinato di migliaia di euro in denaro, gioielli e altri beni.