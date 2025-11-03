Raoul Bova e Rocio Moraes trovano l' accordo sulla separazione

Nonostante il fatto che sembrasse praticamente impossibile, viste le tensioni tra le due parti, Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales sono riusciti in breve tempo a raggiungere un accordo sulla loro separazione. Per quanto i due non si fossero mai uniti in matrimonio, dalla loro unione andata avanti per dodici anni dal 2013 al 2025 sono nate due bimbe, ovvero Luna (2015) e Alma (2018). La delicatezza della situazione, e in particolar modo la decisione sull'affidamento delle due figlie, è stata senza dubbio la parte più problematica delle trattative avviate dagli avvocati che hanno tutelato gli interessi della coppia, vale a dire Annamaria Bernardini De Pace per lui e Antonio Conte per lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

