Ranucci | Verini ' domani in Antimafia dopo solidarietà ripresa la censura'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Sigfrido Ranucci sarà audito domani in Antimafia, dopo l'attentato a lui e Report. Un aiuto a fare luce su criminalità mafiosa, collusioni, attacchi a giornalismo e informazione. Che, dopo la solidarietà, sono ripresi, con tentativi di bavaglio e censura". Lo scrive sui social il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in Antimafia.

