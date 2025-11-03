Ranucci torna in Tv con Report | il giornalista rompe il silenzio dopo l’attentato

Personaggi Tv. Il 17 ottobre 2025, Sigfrido Ranucci, direttore di Report, è stato vittima di un attentato che avrebbe potuto costargli la vita, insieme a quella della figlia. La bomba sotto la sua auto ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma anche il mondo del giornalismo italiano. Nonostante l’episodio intimidatorio, Ranucci ha scelto di non fermarsi, tornando in onda con il suo programma e sottolineando l’importanza della libertà di stampa e della protezione dei giornalisti locali, pilastri essenziali della democrazia. Leggi anche: Tale e quale show, finale col botto: chi sono gli ospiti speciali L’attentato del 17 ottobre a Ranucci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

