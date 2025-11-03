Ranucci shock tira dritto e sfida il Garante | l’inchiesta scuote Fratelli d’Italia

Tvzap.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News Tv. La nuova puntata di Report, nonostante una diffida ufficiale, ha riacceso il dibattito sul ruolo e sull’imparzialità del Garante della Privacy. Al centro dell’inchiesta, la sanzione da 150 mila euro inflitta alla trasmissione di Rai 3 per la diffusione di un audio privato riguardante l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. L’attenzione di Sigfrido Ranucci si è concentrata in particolare sulla figura di Agostino Ghiglia, membro dell’Autorità, e su alcuni suoi spostamenti e contatti politici nei giorni decisivi della delibera. Una ricostruzione che alimenta interrogativi sul rapporto tra potere politico e organismi di garanzia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ranucci shock tira dritto e sfida il garante l8217inchiesta scuote fratelli d8217italia

© Tvzap.it - Ranucci shock, tira dritto e sfida il Garante: l’inchiesta scuote Fratelli d’Italia

Scopri altri approfondimenti

ranucci shock tira drittoRanucci tira dritto e sfida il Garante: in onda l'attacco a FdI - Riflettori accesi sull’incontro tra Agostino Ghiglia e Arianna Meloni: secondo “Report” ci sarebbero state pressioni del partito del premier sul caso dell’audio di Sangiuliano ... Riporta msn.com

In bici dritto nello stagno - Un ciclista affronta una sfida scivolosa: la velocità può battere l’acqua? Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Shock Tira Dritto