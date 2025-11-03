News Tv. La nuova puntata di Report, nonostante una diffida ufficiale, ha riacceso il dibattito sul ruolo e sull’imparzialità del Garante della Privacy. Al centro dell’inchiesta, la sanzione da 150 mila euro inflitta alla trasmissione di Rai 3 per la diffusione di un audio privato riguardante l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. L’attenzione di Sigfrido Ranucci si è concentrata in particolare sulla figura di Agostino Ghiglia, membro dell’Autorità, e su alcuni suoi spostamenti e contatti politici nei giorni decisivi della delibera. Una ricostruzione che alimenta interrogativi sul rapporto tra potere politico e organismi di garanzia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Ranucci shock, tira dritto e sfida il Garante: l'inchiesta scuote Fratelli d'Italia