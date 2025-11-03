Ranking WTA 3 novembre 2025 | Victoria Mboko in top-20 Aryna Sabalenka regina di quest’anno
Non ci sono aggiornamenti considerevoli all’inizio di questa settimana nel ranking WTA. Lo svolgimento delle WTA Finals 2025 a Riad (Arabia Saudita) ha un po’ congelato la situazione, in attesa del responso che ci sarà sabato 8 novembre. Di sicuro c’è che la bielorussa Aryna Sabalenka troneggia davanti a tutte e ha potuto festeggiare in terra saudita il suo primato di fine stagione. Alle spalle della nativa di Minsk troviamo la polacca Iga Swiatek, le americane Coco Gauff, Amanda Anisimova e Jessica Pegula e la kazaka Elena Rybakina, protagonista di un grande finale di 2025. Al n.8 c’è Jasmine Paolini che spera di chiudere nel migliore dei modi la sua annata nel Master di fine anno, anche se le condizioni di salute non sono perfette. 🔗 Leggi su Oasport.it
