Ranking ATP 3 novembre 2025 | Jannik Sinner torna sul trono del n1 del mondo! Musetti rimane in top-10

Aggiornamenti importanti ci sono in questo lunedì 3 novembre 2025. Jannik Sinner, infatti, è tornato sul trono del n.1 del mondo. La conquista del titolo nel Masters1000 di Parigi e l’eliminazione al secondo turno dello spagnolo Carlos Alcaraz nel torneo francese hanno portato al cambio al vertice. L’altoatesino, dunque, inizia la sua 66ª settimana da primatista in classifica, ma si tratta di una condizione a tempo. Il pusterese, vista la scadenza legata all’affermazione nelle ATP Finals del 2024, avrà una cambiale di 1500 punti rispetto ai 200 di Carlitos nel prossimo update. Per questo, non potrà fare altro che vincere e sperare che l’iberico non si imponga in più di due partite a Torino per confermarsi n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranking ATP (3 novembre 2025): Jannik Sinner torna sul trono del n.1 del mondo! Musetti rimane in top-10

