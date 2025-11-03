Rania di Giordania che in rosso per una notte è stata anche regina d' Egitto

Col suo raffinato abito rosso fuoco la sovrana di Giordania ha letteralmente catalizzato l'attenzione spiccando sul palco dell'inaugurazione del Grand Egyptian Museum, a Il Cairo, dominato perlopiù da look scuri e rigorosi. Una lezione di colore e classe la sua. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rania di Giordania, che in rosso, per una notte, è stata (anche) regina d'Egitto

