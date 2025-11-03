Rania di Giordania che in rosso per una notte è stata anche regina d' Egitto

Vanityfair.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Col suo raffinato abito rosso fuoco la sovrana di Giordania ha letteralmente catalizzato l'attenzione spiccando sul palco dell'inaugurazione del Grand Egyptian Museum, a Il Cairo, dominato perlopiù da look scuri e rigorosi. Una lezione di colore e classe la sua. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

rania di giordania che in rosso per una notte 232 stata anche regina d egitto

© Vanityfair.it - Rania di Giordania, che in rosso, per una notte, è stata (anche) regina d'Egitto

Argomenti simili trattati di recente

Rania di Giordania batte tutte al Grande Museo Egizio: perché ha scelto l’abito rosso - La regina hashemita risalta nella foto di gruppo con i capi di Stato e i rappresentanti arrivati per la grande inaugurazione alle piramidi di Giza ... Lo riporta iodonna.it

Rania di Giordania visione in Egitto con l’abito rosso fuoco Made in Italy - Rania di Giordania ha illuminato l’Egitto con un abito rosso Made in Italy, perfetto equilibrio tra tradizione e modernità ... Come scrive dilei.it

rania giordania rosso notteIl significato simbolico del look di Rania di Giordania all’inaugurazione del Grande Museo Egizio - La regina Rania di Giordania ha partecipato all'inaugurazione del Grande Museo Egizio di Giza che si è tenuta ieri al Cairo: per quale motivo ha indossato ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rania Giordania Rosso Notte