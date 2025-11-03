Rana Verona il derby dell’Adige è gialloblù | quarta vittoria e primato in classifica

Un palazzetto gremito, il calore di un pubblico che non ha smesso un attimo di sostenere i propri beniamini e una squadra capace di trasformare la pressione in energia positiva. È stata questa la cornice della vittoria di ieri, 2 novembre, della Rana Verona, che nel derby dell’Adige ha superato. 🔗 Leggi su Veronasera.it