Rana Verona il derby dell’Adige è gialloblù | quarta vittoria e primato in classifica
Un palazzetto gremito, il calore di un pubblico che non ha smesso un attimo di sostenere i propri beniamini e una squadra capace di trasformare la pressione in energia positiva. È stata questa la cornice della vittoria di ieri, 2 novembre, della Rana Verona, che nel derby dell’Adige ha superato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
| RANA VERONA CALA IL POKER DI SUCCESSI: BATTUTO TRENTO NEL DERBY In un palazzetto gremito e vestito a festa, la squadra di Coach Soli ottiene la quarta vittoria di fila e resta in vetta a punteggio pieno: tinyurl.com/nkzdspu3 #RanaVerona - X Vai su X
Il riscaldamento di Alessandro Michieletto in vista della supersfida tra Rana Verona e Itas Trentino SOLD OUT al PalaOlimpia per il match di giornata tra gli scaligeri e i trentini, valido per la quarta giornata di SuperLega In testa ci sono i gialloblù... ma quel - facebook.com Vai su Facebook
Settimana di fuoco per Allianz Milano: giovedì la sfida con Verona, domenica il derby al Cloud - Settimana decisiva per Allianz Milano: giovedì la sfida a Verona, domenica il derby con Monza all’Allianz Cloud. Segnala milanosportiva.com
Rana Verona piega anche Milano e infila la terza vittoria di fila in campionato - La formazione di coach Soli si è imposta sull'Allianz nel turno infrasettimanale andato in scena giovedì sera al Pala Agsm Aim, portandosi a casa l'intera posta in palio. veronasera.it scrive
Rana Verona supera Grottazzolina e fa due su due in campionato - Dopo aver conquistato la vittoria nella prima giornata di Superlega, gli scaligeri si sono ripetuti nella seconda, superando la Yuasa Battery sul suo parquet con un netto 3- veronasera.it scrive