Rai l’alleanza segreta tra Gasparri e Marano

Si è formata negli ultimi tempi in Rai un’ alleanza “segreta” tra il consigliere anziano Antonio Marano in quota Lega, che da oltre un anno funge da Presidente in assenza di un vero presidente, e Maurizio Gasparri capogruppo in Senato di Forza Italia e plenipotenziario del partito per le vicende Rai. I due vanno all’unisono contro l’ad dia viale Mazzini Giampaolo Rossi. Gasparri, non avendo con lui un buon rapporto, si appoggia sul Presidente facente funzioni. Il risultato è che in questo modo indebolisce ancora di più Simona Agnes, già indebolita di suo perché non è ancora riuscita a farsi nominare dalla Commissione di Vigilanza presidente della tivù di Stato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rai, l’alleanza “segreta” tra Gasparri e Marano

