Ragazzino sequestrato e bullizzato per 16 ore tra Moncalieri e Torino si cercano tre suoi coetanei
Un ragazzino di 15 anni di Moncalieri con una forma di invalidità, residente in cintura sud, ha denunciato di essere stato sequestrato per circa 16 ore e torturato da tre coetanei (due maschi e una femmina) prima in una stanza di un appartamento di Torino e poi all'aperto. L'assurda violenza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
