La notte di Halloween si è tramutata in un vero incubo per un ragazzino con disabilità di Moncalieri (Torino). Secondo la denuncia della madre, il giovane, 15 anni, sarebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Ragazzino disabile torturato ad Halloween, sequestrati i cellulari a tre adolescenti. «C'è il video di un abuso sessuale»

