Ragazzino disabile torturato ad Halloween sequestrati i cellulari a tre adolescenti C' è il video di un abuso sessuale
La notte di Halloween si è tramutata in un vero incubo per un ragazzino con disabilità di Moncalieri (Torino). Secondo la denuncia della madre, il giovane, 15 anni, sarebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ragazzino di 15 anni disabile sequestrato da una baby gang, seviziato per ore e gettato nel Po - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzino disabile torturato da coetanei ad Halloween, la madre: «Circola anche il video di un abuso sessuale» - La notte di Halloween si è tramutata in un vero incubo per un ragazzino con disabilità di Moncalieri (Torino). Segnala ilmessaggero.it
Ragazzo disabile rapito e torturato da una baby gang nella notte di Halloween - Moncalieri, notte di Halloween: un quindicenne disabile viene sequestrato, picchiato e gettato nella Dora da una baby gang. blitzquotidiano.it scrive
Ragazzino disabile torturato ad Halloween, sequestrati i cellulari a tre adolescenti. «C'è il video di un abuso sessuale» - La notte di Halloween si è tramutata in un vero incubo per un ragazzino con disabilità di Moncalieri (Torino). Scrive ilgazzettino.it