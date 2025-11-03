Ragazzino disabile sequestrato e seviziato da coetanei a Moncalieri

''minacciato con un cacciavite, rasato la testa e le sopracciglia con una lametta, picchiato, spento una sigaretta sulla caviglia e poi buttato nel fiume''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ragazzino disabile sequestrato e seviziato da coetanei a Moncalieri

