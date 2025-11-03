Rafforzare le misure per l’infanzia | Save the Children chiede interventi incisivi nella Legge di Bilancio a tutela di minori e famiglie

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Save the Children lancia un appello durante l’audizione sulla Legge di Bilancio alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, chiedendo un passo decisivo per garantire crescita, pari opportunità e coesione sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Rafforzata la sicurezza per Tajani e Salvini: misure eccezionali, "clima non dei migliori" - In seguito all’omicidio dell’attivista repubblicano statunitense Charlie Kirk, il governo italiano ha deciso di innalzare le misure di sicurezza per i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, non ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rafforzare Misure L8217infanzia Save