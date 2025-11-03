Raffica di furti in casa con metodi organizzati tra Varese Como e Monza Brianza | due arresti a Milano
Due cittadini albanesi arrestati a Milano per una serie di furti in abitazione tra Varese, Como e Monza Brianza, commessi nei mesi di febbraio e marzo 2025. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Furti nel cuore della città Raffica di truffe e un colpo in pieno corso del Popolo a Rovigo #corsodelpopolo #rovigo #furti #ladri #lavocedirovigo Vai su Facebook
OLGIATE OLONA – «Furti a raffica, ma l’amministrazione Montano resta immobile come sempre». Torna alla carica sul tema della sicurezza il gruppo di opposizione “RilanciamOlgiate”. - X Vai su X
Furti a raffica, ladri acrobati in azione anche di giorno - LA PAURA MONTESILVANO Aumenta l’emergenza sicurezza in città con ladri “acrobati” che agiscono anche nelle ore diurne in pieno centro, tra videosorveglianze ... Riporta ilmessaggero.it
Il caso di Brinzio e la raffica di furti, i Comuni chiedono un incontro col prefetto - Una lettera a firma del presidente di comunità montana Simone Castoldi, ente che comprende 32 centri fra Valcuvia e Luinese, chiede un incontro col prefetto di Varese. Come scrive varesenews.it
Raffica di furti nelle case, Campocavallo nel mirino: ladri scatenati, paura fra i residenti - Periodo caldo per i topi d’appartamento, con il tam tam che corre sui social visti i tentati furti o alcuni tipi loschi che si sono ... Riporta msn.com