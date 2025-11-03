Raffica di furti in casa con metodi organizzati tra Varese Como e Monza Brianza | due arresti a Milano

Notizie.virgilio.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due cittadini albanesi arrestati a Milano per una serie di furti in abitazione tra Varese, Como e Monza Brianza, commessi nei mesi di febbraio e marzo 2025. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

raffica di furti in casa con metodi organizzati tra varese como e monza brianza due arresti a milano

© Notizie.virgilio.it - Raffica di furti in casa con metodi organizzati tra Varese, Como e Monza Brianza: due arresti a Milano

