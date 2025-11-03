radio marte diventa radio ufficiale del napoli basket

Radio Marte e Napoli Basket annunciano una nuova partnership: l’emittente sarà Radio Ufficiale del club con dirette, collegamenti e intrattenimento durante le partite. Il Napoli Basket è lieto di annunciare la nuova partnership con Radio Marte, che diventa ufficialmente la Radio Ufficiale del club a partire dalla stagione sportiva in corso. Grazie all’accordo, il palinsesto . 🔗 Leggi su 2anews.it

