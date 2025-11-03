Radio Marte diventa Radio Ufficiale del Napoli Basket

2anews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Radio Marte e Napoli Basket annunciano una nuova partnership: l’emittente sarà Radio Ufficiale del club con dirette, collegamenti e intrattenimento durante le partite. Il Napoli Basket è lieto di annunciare la nuova partnership con Radio Marte, che diventa ufficialmente la Radio Ufficiale del club a partire dalla stagione sportiva in corso. Grazie all’accordo, il palinsesto . 🔗 Leggi su 2anews.it

radio marte diventa radio ufficiale del napoli basket

© 2anews.it - Radio Marte diventa Radio Ufficiale del Napoli Basket

Contenuti che potrebbero interessarti

radio marte diventa radioRadio Marte diventa radio ufficiale del Napoli Basket - Grazie all'accordo, il palinsesto sportivo di Radio Marte si arricchirà di contenuti ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Radio Marte Diventa Radio