Rabbia Robur! Pareggio-rammarico Errori e sfortuna | bianconeri bloccati

SIENA 0 PRATO 0 SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Tosini (27’st Ciofi), Barbera, Masini (27’st Rossi), Vari (45’st Loconte); Nardi (43’st Lipari), Noccioli (27’st Lucas); Menghi. Panchina: Di Vincenzo, Cavallari, Vlahovic, Bellavigna. Allenatore Bellazzini. PRATO (3-4-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti (29’st Boccardi), Polvani; Cesari (23’st Limberti), Cela (49’st Zanon), Lattarulo, D’Orsi; Greselin (34’st Rinaldini); Rossetti, Verde (36’st Mencagli). Panchina: Sebastiano, Iacoponi, Settembrini, Gioè. Allenatore Venturi. Arbitro Melloni di Modena (Tangaro – Carraretto). Note – Ammoniti: Risaliti, Cela, Somma, Nardi, Boccardi, Recuperi: 1’ e 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rabbia Robur! Pareggio-rammarico. Errori e sfortuna: bianconeri bloccati

Contenuti che potrebbero interessarti

Champions: Tudor "rabbia e rammarico per gol al 90' - "Dispiace perché abbiamo disputato un grande secondo tempo e abbiamo subito gol all'ultimo minuto: in spogliatoio c'erano rammarico e rabbia, ma ci prendiamo il punto e ... Riporta corrieredellosport.it