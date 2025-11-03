Quindicenne torturato identificati gli aggressori La procuratrice | Presentatevi spontaneamente con un avvocato
Sono stati identificati i componenti della baby gang che ha sequestrato e torturato un 15enne a Torino. Si tratta di due maschi e una femmina, tutti identificati dai carabinieri di Torino che, però, non sono ancora stati ascoltati in Procura. Gli indagati sono tre minori, due ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, già accusati in passato di atti vandalici e danneggiamento. Per questo la procuratrice per i minorenni Emma Avezzù li invita a “presentarsi spontaneamente, insieme con un avvocato, per raccontare quello che è accaduto”. La vittima ha raccontato di essere stato inviato a una festa e di aver vissuto un incubo di ore: “Rasato, picchiato e fatto immergere nella Dora”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
