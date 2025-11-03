QUI ATALANTA Juric è sotto esame Settimana decisiva per l’allenatore

Settimana cruciale quella che si apre per Ivan Juric. Il tecnico croato al momento non è in discussione, anche perché la crisi dell’Atalanta è arrivata improvvisa. E inattesa. Fino a dieci giorni fa la Dea, pur avendo infilato una serie di pareggi, era in linea con gli obiettivi, aveva la classifica dello scorso anno e un livello alto di prestazioni, cui mancavano solo i gol. Poi un brutto primo tempo a Cremona, la prova con luci e ombre contro il Milan e la pessima prestazione di Udine hanno innescato la crisi. La filosofia dei Percassi da sempre è dare fiducia agli allenatori scelti: dal giugno 2010 sulla panchina nerazzurra si sono avvicendati solo quattro mister, Colantuono, Reja, Gasperini e Juric. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

