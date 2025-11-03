Questo Como è davvero europeo Fabregas alza ancora l’asticella
Il Como può aspirare all’Europa? Siamo solo alla decima di campionato, ma i segnali che manda la squadra di Fabregas sono notevoli. La vittoria contro la Juventus e il pareggio a Napoli, arrivato dopo l’errore dal dischetto di Morata, possono far sperare i tifosi lariani. Il Como gioca senza alcun timore di fronte alle squadre blasonate. Gli acquisti, certo costosi, ma meticolosamente studiati, dallo staff lariano sono giovani futuribili, che in pochi anni posso portare gli azzurri alla ribalta continentale. Nico Paz, Addai, Diao, Rodriguez, Perrone, probabilmente non erano conosciuti, fino a un paio di anni fa, dal grande pubblico, ma anche dagli operatori di mercato e manager della serie A, alcuni dei quali preferiscono investire sul campione già affermato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
