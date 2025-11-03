Questi granata sono ’pazzi’ Attacco e difesa zemaniani

Se uno volesse divertirsi non dovrebbe far altro che guardare una partita della Reggiana. Dopo il folle 4-3 per l’Avellino e il ciclo di fuoco di tre partite in sette giorni, i granata possono tirare il fiato e anche una riga per fare un primo bilancio a quasi un terzo di torneo. Per legarci alla prima frase, il dato sotto gli occhi di tutti è quello relativo agli estremismi di questa squadra, che ha fatto un grande avvio: i 18 gol fatti valgono il terzo migliore attacco di tutta la B (meglio solo il Frosinone con 20 e il Modena con 19), mentre i 18 subiti vogliono dire terza peggior difesa (ne han concessi di più solo Pescara, 23, e Avellino, 19). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Questi granata sono ’pazzi’. Attacco e difesa zemaniani

