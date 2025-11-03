Quattro semplici modi per acconciare il bob in autunno
Il bob è ormai diventato una delle acconciature più di tendenza anche tra le celebrity. Un taglio passepartout elegante e raffinato, che sta bene davvero a tutte a seconda della lunghezza scelta, e che può essere acconciato in molti più modi rispetto a quanto siamo abituati a pensare. Le tante diverse acconciature per il bob. Non è soltanto il capello lungo, infatti, a consentire di sperimentare. Anche il caschetto, sia nella versione micro sia in quella un po’ più lunga, il cosiddetto long bob o lob, può trasformarsi con una semplice messa in piega e con l’utilizzo dei prodotti giusti. È necessario però conoscere i propri capelli e perfezione, appunto, l’arte dell’asciugatura. 🔗 Leggi su Amica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quattro cose semplici per nutrire il buonumore da fare a Catania la domenica mattina che non mi stancano mai 1. Run & Reset: Una corsetta mattutina per mettere in pausa i pensieri e ricaricare le batterie 2. Beauty & Breakfast: Colazione con vista - facebook.com Vai su Facebook