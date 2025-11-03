Quattro sbarchi a Lampedusa | giunti 122 migranti scappati dalla Libia

Quattro sbarchi, con un totale di 122 migranti, a partire dal tardo pomeriggio di ieri a Lampedusa. Fra le persone giunte sull'isola anche 16 bengalesi ed egiziani che sono stati soccorsi dalla ong Trotamar III e che hanno dichiarato di essere salpati da Zuara, in Libia.A comporre i gruppi da un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

