Quattro operai sono stati soccorsi uno risulta ferito e trasportato in ospedale finito sotto le macerie
R oma, 3 nov. (askanews) – Nelle immagini, il crollo di una parte della Torre dei Conti a Roma, in largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali. Leggi anche › Perché la caduta dell’impero romano è la nuova ossessione dei maschi americani? L’edificio era in ristrutturazione; sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco con diversi mezzi. . Durante i soccorsi si è verificato un altro crollo, nessun ferito tra i vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
