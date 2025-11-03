La camicia a quadri "stile boscaiola" è la tendenza più cool dell’ autunno 2025. È un capo basic che ha conosciuto i tempi d’oro negli anni Novanta durante il periodo grunge. È una vera e propria icona dello street style. I primi ad indossare questo capo però furono i boscaioli della Pennsylvania, intorno alla metà dell'Ottocento. Ad ideare questa tipologia camicia fu John Rich, il fondatore del brand Woolrich che decise di utilizzare come tessuto la flanella in quanto come tessuto consentiva a questo capo di essere non solo versatile ma anche caldo per un vero e proprio outfit outdoor. È spesso associata ad un look maschile americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quattro look semplici per indossare la camicia a quadri con stile