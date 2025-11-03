Quattro incidenti mortali sul lavoro | due operai un agricoltore e un uomo travolto da un muletto
Quattro incidenti mortali distanza di poche ore uno dall’altro. Un uomo di 64 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di lunedì a causa di un infortunio avvenuto in una ditta di materiali edili a San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza: è stato travolto accidentalmente da un muletto nel cortile dell’azienda ed è morto sul colpo. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un dipendente oppure di un esterno alla ditta. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provato a lungo a rianimarlo. Delle indagini se ne occupano i carabinieri della Compagnia di Piacenza e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quattro vittime in due diversi incidenti in montagna Vai su Facebook
Incidente sul lavoro, operaio folgorato: oggi l’incarico per l’autopsia - Allushaj Limos, 67 anni, è morto cinque giorni fa in via vecchia Frigole mentre lavorava a un muretto a secco ... Riporta lecceprima.it
Salgono a quattro i morti sul lavoro in un solo giorno - Due operai hanno perso la vita cadendo da diversi metri di altezza mentre stavano svolgendo le loro mansioni. Come scrive lettera43.it
Cade dal cassone del camion e muore: Incidente sul lavoro a Crevoladossola - Ancora un incidente mortale sul lavoro: questa mattina un uomo di 56 anni ha perso la vita a Crevoladossola, nel Verbano- Segnala rainews.it