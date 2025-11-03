Quasi esauriti i biglietti per gli incontri di Coppa Davis a Bologna
Manca sempre meno alle Final Eight della Coppa Davis, che quest’anno si giocheranno nella nuova Super Tennis Arena di Bologna, in zona Fiera, dal 18 al 21 novembre.L’Italia, che ha vinto le ultime due edizioni, dovrà fare a meno di Jannik Sinner, tornato numero uno nel ranking Atp dopo le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
