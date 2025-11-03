Quarta Repubblica | il ministro Carlo Nordio e Bruno Vespa tra gli ospiti

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 3 novembre, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 3 novembre 2025. Al centro della puntata, un’ intervista al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e un confronto politico dopo l’approvazione della riforma della Giustizia che introduce la separazione delle carriere. A seguire, il dibattito tra magistratura e governo dopo lo stop al ponte sullo Stretto di Messina. Spazio poi a un nuovo capitolo dell’inchiesta di Quarta Repubblica sui call center e le telefonate moleste. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarta Repubblica: il ministro Carlo Nordio e Bruno Vespa tra gli ospiti

