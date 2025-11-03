Quarant' anni dalla punizione a due di Maradona

"Raramente, credo, il nostro calcio ha mostrato un’adesione così immediata fra l’anima di una città e quella di un uomo. Anche la lingua aiuta: guappo, guapo, lo capiscono anche a Baires, tango e tammurriata hanno le stesse cadenze. Maradona, artefice magico, estrae dal cilindro del suo piede miracoli a gettone. Meglio non credere più ai miracoli, Maradonapoli è oro; è ora, forse". (Gianni Mura, La Repubblica, 5 novembre 1985) Ci sono dei gol che travalicano il valore di una singola partita, diventano tangibili, si fanno carne e mito. Gol che vengono visti e rivisti, analizzati nel singolo movimento, fino a raggiungere quella che è solo un’apparente accettazione della realtà. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

