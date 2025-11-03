Quanto ha guadagnato Sinner nel 2025 | gli incassi torneo per torneo

Roma, 3 novembre 2025 - Jannik Sinner è di nuovo il numero uno del mondo. Il successo di ieri al Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime (7-5 6-3) gli ha restituito la vetta del ranking ATP, chiudendo nel modo migliore una stagione intensa, segnata da successi prestigiosi, qualche pausa forzata e un bilancio economico impressionante. Nel 2025 l’altoatesino ha incassato 19,9 milioni di dollari di soli premi ufficiali (circa 17,3 milioni di euro) secondo i dati dei tornei ATP e degli Slam. Un bottino costruito passo dopo passo, a partire dal trionfo agli Australian Open, dove a gennaio aveva superato in finale Alexander Zverev, conquistando il primo titolo dello Slam dell’anno e 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quanto ha guadagnato Sinner nel 2025: gli incassi torneo per torneo

Approfondisci con queste news

Il numero 1 Atp è solo una questione d’onore, sul fronte incassi ha già vinto Alcaraz (El Mundo) Lo spagnolo ha guadagnato di più nel circuito ufficiale, tra bonus vari e redditi variabili (ma Sinner ha "apparato" con il Six Kings Slam) - facebook.com Vai su Facebook

Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz nel ranking ATP? Occasione di sorpasso a Parigi! - - X Vai su X

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner nel 2025 - Il trionfo al Masters 1000 di Parigi ha riportato Jannik Sinner in vetta al ranking Atp e ha segnato un nuovo salto nei guadagni del 2025. Si legge su msn.com

Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria a Parigi: il montepremi da urlo - Il tennista azzurro si è laureato campione del nono e ultimo Masters 1000: la cifra che ha incassato è incredibile ... Come scrive msn.com

Sinner, quanto ha guadagnato a Parigi e nel 2025: superati i 50 milioni di dollari di premi - La vittoria di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi ha certificato un divario abissale con tutti gli altri tennisti del circuito (escluso Carlos Alcaraz). Segnala msn.com