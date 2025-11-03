Quanto ha guadagnato Sinner nel 2025 | gli incassi torneo per torneo

Roma, 3 novembre 2025 -  Jannik Sinner è di nuovo il numero uno del mondo. Il successo di ieri al Masters 1000 di Parigi   contro Felix Auger-Aliassime (7-5 6-3) gli ha restituito la vetta del ranking ATP, chiudendo nel modo migliore una stagione intensa, segnata da successi prestigiosi, qualche pausa forzata e un bilancio economico impressionante. Nel 2025 l’altoatesino ha incassato 19,9 milioni di dollari di soli premi ufficiali (circa 17,3 milioni di euro) secondo i dati dei tornei ATP e degli Slam. Un bottino costruito passo dopo passo, a partire dal trionfo agli Australian Open, dove a gennaio aveva superato in finale Alexander Zverev, conquistando il primo titolo dello Slam dell’anno e 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

