Quante ore dovremmo passare alla TV per viverla in modo sano?

La TV rimane uno dei mezzi più popolari per informarsi, rilassarsi e seguire eventi culturali o sportivi. Tuttavia, la quantità di tempo trascorsa davanti allo schermo può influenzare in modo significativo il benessere generale. Gli esperti di salute pubblica e i ricercatori sui media si interrogano su quanto sia opportuno guardare la TV senza che diventi un’abitudine sedentaria eccessiva. Capire il giusto equilibrio tra intrattenimento e tempo libero attivo aiuta a costruire uno stile di vita più consapevole e sostenibile nel lungo termine. Il tempo medio davanti allo schermo e le sue implicazioni. 🔗 Leggi su Zon.it

