Per anni è circolata un’idea molto semplice: più watt ha un aspirapolvere, migliore sarà la sua capacità di pulizia. Sembrava logico, e molti di noi hanno scelto i propri elettrodomestici solo guardando quel numero. Oggi conta molto di più come quell’energia viene utilizzata. Un aspirapolvere non deve essere rumoroso, pesante e assetato di corrente per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Quanta potenza deve avere un aspirapolvere per aspirare bene?