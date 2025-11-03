Quando si possono accendere i termosifoni a Roma? Date orari e temperature

Roma, 3 novembre 2025 – I cittadini della Capitale potranno attivare i riscaldamenti a partire da sabato 15 novembre. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in risposta alle esigenze di tutela della qualità dell’aria, in considerazione del fatto che gli impianti termici a uso civile rappresentano per la città di Roma una delle principali fonti di inquinamento atmosferico sul territorio e anche al fine di contribuire al contenimento energetico assunto come impegno nell’ambito del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia – ha firmato l’ordinanza n. 147 che regola periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento per la stagione invernale 2025-2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

