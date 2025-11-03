Quando la realtà virtuale incontra la Storia
Pioniere in Italia nel campo delle ricostruzioni storiche digitali, un museo sperimentale di Bologna ha saputo creare una nicchia di mercato quasi unica, affrontando le difficoltà di un contesto ancora poco consapevole del potenziale della realtà virtuale applicata alla cultura. A sostenere il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Realtà virtuale e intelligenza artificiale: quando la tecnologia migliora la sanità L’integrazione di tecnologie immersive e IA sta trasformando la pratica clinica, migliorando efficacia e benessere del paziente. Sul portale Tech2Doc sono raccolti tre esempi con - facebook.com Vai su Facebook