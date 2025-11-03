Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario programma fasce per i gironi

Mancano ormai pochi giorni alla cerimonia di sorteggio delle ATP Finals 2025, che si terrà a Torino giovedì 6 novembre dalle ore 12.00. I migliori otto giocatori del ranking mondiale verranno suddivisi in due gironi e al termine del round robin i primi due classificati di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta (semifinali e finale). Format identico tra torneo di singolare e di doppio, con l’Italia che potrà contare su almeno un rappresentante in entrambe le specialità. Jannik Sinner si presenterà al via delle Finals da numero 1 al mondo, dopo aver superato nel ranking Carlos Alcaraz grazie alla doppietta ravvicinata Vienna-Parigi, mentre la coppia Simone BolelliAndrea Vavassori è riuscita a qualificarsi per il secondo anno di fila al Master di fine stagione da n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando il sorteggio delle ATP Finals 2025? Orario, programma, fasce per i gironi

