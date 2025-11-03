Quando gioca Sinner alle ATP Finals | data e orario dell'esordio di Jannik
Jannik Sinner dopo aver vinto Vienna e Parigi si ferma un paio di giorni prima dell'esordio alle ATP Finals. A Torino probabilmente scenderà in campo domenica 9 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
? Appunti di viaggio +++N.1 a Parigi, ancora una volta. Non abbiamo ancora finito le parole perché ogni volta Sinner ci emoziona sempre di più. Tornare n.1 al mondo senza giocare tre mesi da innocente è la più grande giustizia che si è concesso. Solo gra - X Vai su X
Nella sfida di oggi Jannik si gioca il ritorno sulla vetta del mondo e la possibilità, estremamente difficile, di chiudere la stagione da numero uno. Ma sarà costretto a vincere le Finals sperando che Alcaraz faccia poco meglio dello scorso anno #JannikSinner #A - facebook.com Vai su Facebook
Quando gioca Jannik Sinner alle ATP Finals? Due ipotesi, ininfluente la tds n.1 o 2 - Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, che andrà in scena a ... Si legge su oasport.it
Sorteggio ATP Finals 2025: orario, programma, tv, streaming, fasce - Le Nitto ATP Finals 2025 di tennis entreranno ufficialmente nel vivo con il sorteggio, in programma giovedì 6 novembre alle ore 12. Riporta oasport.it
Atp Parigi, Sinner vince la finale contro Auger-Aliassime e torna numero 1 del mondo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner vince la finale contro Auger- Scrive tg24.sky.it