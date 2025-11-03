Quando apre il Museo di Totò al rione Sanità | le prossime tappe a partire dal 2026

Museo di Totò a Napoli. I tempi dell'apertura. Greco: "La convenzione per il comodato d'uso dei locali tra Regione e Comune scade a febbraio. Va rinnovata. Poi i lavori e l'affidamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

