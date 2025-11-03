quali trend nuziali vedremo soprattutto sui social nel 2026

Il 2025 volge al termine, e gli esperti hanno già identificato le tendenze che domineranno il prossimo anno nel mondo dei matrimoni. I fiori d’arancio del 2026 saranno sempre all’insegna della personalizzazione, con un occhio al passato e un tocco green, perfetti per essere immortalati anche sui social. Le tendenze dei matrimoni nel 2026. Le mode uniche che influenzeranno i matrimoni nel 2026 nascono dalle esigenze di due generazioni a confronto: quella dei Millennial e la Gen Z, accomunate da una grande passione per il mondo digitale e per la natura. Secondo gli esperti di The Knot, che hanno stilato un elenco dei trend nuziali del prossimo anno, ogni dettaglio, dai tavoli ai menù, sarà pensato per esprimere la personalità della coppia e per regalare scatti a prova di like sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

