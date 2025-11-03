Qarabagh-Chelsea Champions League 05-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Blues in scioltezza al Tofiq Bahramov di Baku

Dopo aver vinto le prime 2 gare in questa Champions League gli azeri del Qarabagh hanno iniziato a saggiare il valore delle grandi di questa competizione, e oggi in riva al mar Caspio arriva il Chelsea di Maresca. La squadra di Qurbanov nel frattempo gestisce comodamente un campionato che da anni non gli offre avversari di rilievo, permettendosi ampi turnover senza che possa variare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

