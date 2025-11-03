La Rai ha preso una decisione importante riguardo ad Andrea Delogu, dopo i giorni di silenzio seguiti alla tragedia che ha colpito la sua famiglia. La conduttrice di La Porta Magica è ancora profondamente scossa per la morte del fratello Evan, appena diciottenne, deceduto il 29 ottobre in un incidente stradale a Bellaria. Da quel momento, Andrea si è allontanata dalla vita pubblica, trovando conforto nell’affetto dei suoi cari e nel sostegno di amici, colleghi e fan che le hanno espresso vicinanza e rispetto. Nei giorni successivi all’incidente, la Rai aveva sospeso temporaneamente la messa in onda del programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Delogu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Purtroppo va così”. La Rai ferma i programmi di Andrea Delogu dopo la tragedia familiare