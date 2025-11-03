Personaggi tv. – Colpo di scena in casa Rai: la decisione su Andrea Delogu arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia tutti senza parole. Dopo il silenzio seguito al grave lutto che ha colpito la conduttrice, l’azienda ha finalmente svelato cosa succederà ai programmi pomeridiani di Rai 2. Un vero e proprio rebus che ha lasciato i fan con il fiato sospeso. . Andrea Delogu, volto amatissimo di La Porta Magica, è ancora lontana dai riflettori. La sua assenza si fa sentire, ma la Rai non ha voluto mettere pressione: niente ritorni forzati, solo rispetto e tanta comprensione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Purtroppo va così”. La notizia su Andrea Delogu dopo gli ultimi dubbi