Purtroppo va così Andrea Delogu la notizia arriva dal mondo della tv
La Rai ha preso una decisione su Andrea Delogu dopo i giorni di silenzio seguiti alla tragedia familiare che l’ha profondamente colpita. La conduttrice di La Porta Magica è ancora scossa per la morte del fratello Evan, appena diciottenne, deceduto il 29 ottobre in un incidente stradale a Bellaria. Da allora, Andrea si è ritirata dalla vita pubblica, circondata dall’affetto dei familiari e dal sostegno di amici, colleghi e fan che le hanno espresso vicinanza e rispetto. Nei giorni successivi all’incidente, la Rai aveva sospeso temporaneamente la messa in onda del programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Delogu. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Purtroppo, nonostante le attese, la miniserie “Il mostro” delude su tutta la linea. di Andrea Di Falco - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Delogu sarà a Ballando con le Stelle dopo la morte del fratello? Il cordoglio dei concorrenti e l'incognita della puntata - Dopo la morte del fratello diciottenne, la concorrente del programma di Milly Carlucci potrebbe non partecipare alla puntata di sabato ... Scrive msn.com
Ballando con le Stelle, Andrea Delogu non c’è. Il saluto commosso di Milly: “Ti… (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo nella puntata di Ballando con le Stelle una puntata che ha fatto molto parlare dopo quanto accaduto i dettagli sono davvero molto particolari. Lo riporta donna.fidelityhouse.eu
Andrea Delogu, sospesa per lutto La Porta Magica: quando torna in onda - La Porta Magica, il daytime condotto d'Andrea Delogu nel pomeriggio di Rai Due è stato sospeso: ecco quando torna in onda ... Si legge su msn.com