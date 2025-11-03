Purtroppo va così Andrea Delogu la notizia arriva dal mondo della tv

La Rai ha preso una decisione su Andrea Delogu dopo i giorni di silenzio seguiti alla tragedia familiare che l’ha profondamente colpita. La conduttrice di La Porta Magica è ancora scossa per la morte del fratello Evan, appena diciottenne, deceduto il 29 ottobre in un incidente stradale a Bellaria. Da allora, Andrea si è ritirata dalla vita pubblica, circondata dall’affetto dei familiari e dal sostegno di amici, colleghi e fan che le hanno espresso vicinanza e rispetto. Nei giorni successivi all’incidente, la Rai aveva sospeso temporaneamente la messa in onda del programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Delogu. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it