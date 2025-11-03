Purtroppo è così Ballando con le stelle Francesca Fialdini informa tutti dopo l’infortunio
La puntata di ieri di "Da noi. a ruota libera" ha sorpreso i telespettatori di Rai 1 per un dettaglio inusuale. Francesca Fialdini, sempre energica e solare, è apparsa in scena seduta su una grande sedia a forma di trono, al centro dello studio, senza mai alzarsi per le sue consuete piroette o movimenti dinamici. Un'immagine insolita che ha subito destato curiosità tra il pubblico e sui social, dove in molti si sono chiesti il motivo di questa scelta scenica così atipica per la conduttrice. >> "Ora una notizia importante". E il pubblico senza parole davanti alla tv per Francesca Fialdini Il motivo, come poi spiegato dalla stessa Fialdini in diretta, è stato un infortunio avvenuto durante le prove di Ballando con le Stelle.
