Puppo sentenzia | Sinner più forte di Djokovic alla stessa età Alcune risposte le ha sbagliate di proposito

Giornata di approfondimenti e di analisi dopo la finale del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor francese Jannik Sinner ha conquistato il quinto titolo stagionale, facendo doppietta dopo l'affermazione di una settimana prima a Vienna. Un'accoppiata prestigiosa che ha permesso all'azzurro di tornare, per il momento, in vetta alla classifica mondiale davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz. Di questo e di altro ha parlato Dario Puppo nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giornalistatelecronista di Eurosport ha valutato con toni enfatici la prestazione dell'altoatesino: " Sono rimasto basito dal livello di tennis proposto da Sinner.

