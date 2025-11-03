Pulizie Intensive giovedì il nuovo appuntamento nella prima cintura urbana

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 6 novembre ad Albignasego si terrà il quarto appuntamento dell’anno con le “Pulizie Intensive”, un’iniziativa speciale promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con AcegasApsAmga per rendere la città ancora più pulita. Il programma prevede interventi mirati e approfonditi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

