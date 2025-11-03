Puglia maltempo | allerta temporali in serata codice giallo dal nord barese al Salento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per quattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, su Puglia centro-meridionale.”Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.         L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali in serata, codice giallo dal nord barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

